Manisa'da Trafik Kazası: 5 Ölü, 6 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 5 Ölü, 6 Yaralı
Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara D300 Karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan 6 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MANİSA

