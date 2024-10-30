Manisa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari aracın kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Sandal Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Uğur G. idaresindeki 06 EIV 865 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan Ercan K. idaresindeki 09 LN 569 plakalı açık kasa kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari otomobilde yolcu olarak bulunan Lütfiye G. (41) ve Elif G. (7) ile kamyonet sürücüsü Ercan K. ve yolcu olarak bulunan Reşat A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre durdu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile karayolundaki trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA