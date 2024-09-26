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Manisa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde aynı yönde seyreden iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Gördes ilçe merkezine 3 kilometre uzakta Akhisar yolu istikametinde meydana geldi. Gördes istikametinden Akhisar istikametine giden İ.K. idaresindeki 45 PA 060 otomobil, önünde seyreden A.B. idaresindeki 45 R 1229 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre araç sürücüleri İ.K. ve A.B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan R.B. ve H.D. isimli 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gördes Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Olaylar Gördes trafik manisa Sağlık Kaza

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