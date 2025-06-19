Manisa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Musacalı Mahallesi'nde Arif A. idaresindeki 34 FDS 414 plakalı kamyon, İzzettin Mahallesi istikametinden Turgutlu yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen Mustafa A. yönetimindeki 35 PEN 65 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki dere yatağına savruldu.

Kazaya karışan araçlarda sürücüler yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan Neşe S. (53), Kezban D. (48) ve A.A. (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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