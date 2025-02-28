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Manisa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre yeni çevre yolunda 09 SL 112 plakalı Cengiz Demirtaş (37) yönetimindeki otomobil, 45 PY 052 plakalı Mehmet Gür (69) yönetimindeki otomobil ile virajda çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüleri ve yolcu olarak bulunan Firdevs Gür'e (59) olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların Demirci Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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