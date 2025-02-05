Manisa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari aracın yol kenarında park halindeki kamyona çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafifi ticari araç sürücüsü, yol kenarında park halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun önünde yaya olarak bulunan bir kişi ve hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Turgutlu Fatih Sanayi sitesi 107 Sokak üzerinde meydana geldi. Adem Ayyıldız idaresindeki 45 ZA 1979 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 45 DL 121 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızla yerinden hareket eden kamyon ise o sırada yaya olan ve kazadan kaçmaya çalışan Şükrü Ertan'a çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ayyıldız ve yaya Ertan sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anları ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın üzerine doğru geldiğini gören yaya Şükrü Ertan'ın kamyonun önüne saklanmaya çalıştığı bu esnada aracın çarpmasıyla hızla yerinden hareket eden kamyonun altında kalarak yaralandığı yer aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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