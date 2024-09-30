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Manisa'da Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Manisa'da Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki Alican Elalmış hayatını kaybetti, 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Karaoğlanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G.(23) idaresindeki 35 BZG 208 plakalı otomobil ile Ö.C.(18) yönetimindeki 45 AFP 110 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Alican Elalmış ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki Alican Elalmış, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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