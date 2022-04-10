Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi Manisa- Akhisar karayolu üzerinde saat 06.30 sıralarında Ş.C. (53) idaresindeki 35 AHS 342 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen N.D.'nin (53) kullandığı 35 SFZ 31 plakalı traktöre arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu traktör sürücüsü N.D. yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol ekiplerin çalışmaları sonucunda yeniden trafiğe açılırken, yaralı şahsın Manisa Şehir Hastanesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Akhisar, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title