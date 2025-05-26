Manisa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Hisar kapı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan İsmail Ö. idaresindeki 35 HAK 71 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeyken kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Filiz Ç. idaresindeki 35 BCY 392 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 35 HAK 71 plakalı araç sürücüsü İsmail Ö. yaralandı. Olay yerinde gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı İsmail Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA