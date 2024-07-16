Manisa'da trafik denetimlerinde ceza kesildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Jandarması Timlerince yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Jandarması Timlerince emniyet kemeri, yaya önceliği, motosiklet, traktör ve alkol/uyuşturucu madde kullanımına yönelik denetimler yapıldı. 5 bin 717 araç ve sürücü kontrol edildiği denetimlerde 297 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 9 araç trafikten men edildi, 14 sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs ile haciz/yakalama kaydıyla aranan 11 araç da yakalandı. - MANİSA