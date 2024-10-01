Manisa'da Trafik Denetimlerinde 756 Araca Cezadan 70 Araç Men Edildi

Manisa'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinden 70 araç trafikten men edilirken 756 araç ve sürücüsüne 2 milyon 161 bin 264 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ilçe trafik birimleri ve asayiş şube müdürlüğü personelleri tarafından 28-30 Eylül 2024 tarihleri arasında 30 ekip 55 trafik personeli ve 27 Asayiş Şube Müdürlüğü personeli tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi. 2 bin 297 aracın kontrol edildiği denetimler sonucunda 355'i kask takmamaktan 401'i de diğer kanun maddeleri olmak üzere toplam 756 araç ve sürücüsüne 2 milyon 161 bin 264 TL idari para cezası uygulandığı, 70 aracın trafikten men edildiği ve 11 sürücünün ehliyetinin geri alındığı açıklandı. - MANİSA