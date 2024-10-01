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Manisa'da Trafik Denetimlerinde 756 Araca Cezadan 70 Araç Men Edildi

Manisa'da Trafik Denetimlerinde 756 Araca Cezadan 70 Araç Men Edildi
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Manisa'da gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde, 2 bin 297 aracın kontrolü yapıldı. 756 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 161 bin 264 TL ceza kesildi, 70 araç trafikten men edildi.

Manisa'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinden 70 araç trafikten men edilirken 756 araç ve sürücüsüne 2 milyon 161 bin 264 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ilçe trafik birimleri ve asayiş şube müdürlüğü personelleri tarafından 28-30 Eylül 2024 tarihleri arasında 30 ekip 55 trafik personeli ve 27 Asayiş Şube Müdürlüğü personeli tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi. 2 bin 297 aracın kontrol edildiği denetimler sonucunda 355'i kask takmamaktan 401'i de diğer kanun maddeleri olmak üzere toplam 756 araç ve sürücüsüne 2 milyon 161 bin 264 TL idari para cezası uygulandığı, 70 aracın trafikten men edildiği ve 11 sürücünün ehliyetinin geri alındığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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