Manisa'da Trafik Denetimlerinde 748 Araca Ceza Kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, 26-27 Eylül tarihlerinde 33 ekip 61 personel ile motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 1.707 araç ve sürücü kontrol edilirken, kusurlu görülen 748 araç ve sürücüye toplam 2 milyon 158 bin 342 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Denetimler sonucu 48 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
