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Manisa'da Trafik Denetimlerinde 231 Bin 165 TL İdari Para Cezası Uygulandı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde 7 araca abartı egzozdan, 22 adet sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan, 8 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 30 sürücüye de diğer kanun maddelerinden olmak üzere toplam 231 bin 165 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 24-27 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde 7 araca abartı egzozdan, 22 adet sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan, 8 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 30 sürücüye de diğer kanun maddelerinden olmak üzere toplam 231 bin 165 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 6 ekip 8 personel ile 24-27 Temmuz 2024 tarihleri arasında Güzelyurt Mahallesinde gerçekleştirilen "Abartı Egzoz, Yüksek Ses Çıkaran Araçlara Yönelik" denetim sonucunda, 158 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 7 araca abartı egzoz, 22 sürücüye kasksız motosiklet kullanımından, 8 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve diğer kanun maddelerinden 30 sürücü olmak üzere toplam 67 araç sürücüsüne toplam 231 bin 165 TL idari para cezası uygulandığı ve 14 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet trafik Manisa 3.Sayfa Güncel Haberler

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