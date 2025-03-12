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Manisa'da Trafik Denetimleri Hız Kesmiyor

Manisa'da Trafik Denetimleri Hız Kesmiyor
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri, okul servisleri ve abartı egzoz kontrolleri yaparak toplamda yüzlerce araca ceza uyguladı ve birçok aracı trafikten men etti.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri tarafından il genelinde denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri il genelinde kazaların önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürüyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 27 ekip ve 55 personel ile gerçekleştirilen okul servisleri denetimi sonucunda 289 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği ve kusurlu görülen 6 araç ve sürücüsüne toplam 8 bin 668 TL idari para cezası uygulandığı ve 1 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

Abartı egzoza ceza yağdı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 05-10 Mart 2025 tarihleri arasında 44 ekip 74 personel ile gerçekleştirilen Abartı Egzoz ve Yüksek Ses Çıkaran Araçlar Denetimi sonucunda ise kusurlu görülen 410 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 334 bin 902 TL idari para cezası uygulandığı ve 75 aracın trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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