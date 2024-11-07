Manisa'da Trafik Denetiminde 376 Araç Ceza Aldı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 687 araç kontrol edildi ve kusurlu görülen 376 araca toplam 409 bin 865 TL ceza kesildi. Ayrıca 7 araç trafikten men edildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik ekipleri tarafından KGYS destekli yapılan denetimlerde kusurlu görülen 376 araç ve sürücüsüne 409 bin 865 TL idari para cezası uygulanırken 7 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ilçe trafik birimleri görevlileri tarafından 7 Kasım günü 19 ekip 40 personel ile gerçekleştirilen KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) üzerinden motosiklet - emniyet kemeri cep telefonu ve diğer trafik kural ihlallerine yönelik yapılan özel denetim sonucunda; 687 araç ve sürücüsü kontrol edilirken kusurlu görülen 376 araç ve sürücüsüne toplam 409 bin 865 TL idari para cezası uygulandığı ve 7 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA