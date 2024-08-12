Manisa'da Trafik Denetiminde 12 Sürücüye İşlem Yapıldı
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 12 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 12 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince; 5 -11 Ağustos tarihleri arasında; radarla hız denetimi, motosiklet, traktör, emniyet kemeri ve alkol/uyuşturucu madde kullanımına yönelik özel trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetim sonucunda; 3 bin 804 araç ve sürücü kontrol edilirken, 8 araç trafikten men edildi. 12 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs ile yakalama kaydı olan 15 araç ve çalıntı kaydı olan 1 aracın da yakalandığı açıklandı. - MANİSA