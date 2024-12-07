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Manisa'da Trafik Denetimi: 7 Motosiklet Men Edildi, 4 Hacizli Araç Yakalandı

Manisa'da Trafik Denetimi: 7 Motosiklet Men Edildi, 4 Hacizli Araç Yakalandı
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, 7 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 7 motosikletin trafikten men edildiğini ve hacizli 4 aracın yakalandığını açıkladı. Toplamda 338 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 22 sürücüye de trafik cezası kesildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri tarafından denetimlerde 7 motosikletin trafikten men edildiği, hacizli 4 aracın da yakalandığı açıklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince; 7 Aralık 2024 tarihinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik il genelinde özel denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 338 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, 22 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası düzenlendiği, 7 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. Yapılan denetimde ayrıca 4 hacizli/yakalamalı aracın da yakalandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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