Manisa'da Trafik Denetimi: 5 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimde 5 araç trafikten men edilirken, yakalaması bulunan 3 aracın da yakalandığı bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 18 Şubat tarihinde "Yük ve Yolcu Taşımacılığı Yapan Araç ve Sürücülerine" yönelik özel trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim sonucunda 1065 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 20 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası kesildi. Denetimde ayrıca 5 araç trafikten men edilirken, yakalaması bulunan 3 aracın da yakalandığı açıklandı. - MANİSA