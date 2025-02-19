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Manisa'da Trafik Denetimi: 5 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa'da Trafik Denetimi: 5 Araç Trafikten Men Edildi
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik özel trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 1065 araç kontrol edilirken, 5 araç trafikten men edildi ve yakalaması bulunan 3 araç yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimde 5 araç trafikten men edilirken, yakalaması bulunan 3 aracın da yakalandığı bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 18 Şubat tarihinde "Yük ve Yolcu Taşımacılığı Yapan Araç ve Sürücülerine" yönelik özel trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim sonucunda 1065 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 20 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası kesildi. Denetimde ayrıca 5 araç trafikten men edilirken, yakalaması bulunan 3 aracın da yakalandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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