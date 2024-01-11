Manisa'da Trafik Denetimi: 275 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından yapılan uygulamada kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından uygulama yapıldı. 18 ekip 36 personel ile gerçekleştirilen özel denetim sonucunda 572 araç ve sürücüsü kontrol edilirken kusurlu görülen 124 araç ve sürücüsüne toplam 275 bin TL idari para cezası uygulandı, 13 araç trafikten men edildi. - MANİSA