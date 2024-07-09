Manisa'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda kubar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda A.G.'nin (41) yapılan üst aramasında 20 gram kubar esrar ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA