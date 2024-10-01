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Manisa'da Tırın Minibüse Çarpması Sonucu Kaza: 1 Yaralı

Manisa'da Tırın Minibüse Çarpması Sonucu Kaza: 1 Yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın servis minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı ve minibüsün havada uçtuğu anlar kaydedildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın, servis minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde tırın çarptığı minibüsün havada uçtuğu görüldü.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G. (59) yönetimindeki 50 ET 059 plakalı tır, A.A. (48) yönetimindeki 45 RJ 537 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle menfeze çarpan minibüs takla attı. Kazada servis minibüs sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada servis minibüsünün boş olması facianın önüne geçerken, feci kaza ise bir aracın arka kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde çarpma sonrası minibüsün havada uçtuktan sonra menfeze çarpması ve takla atması kameralara yansıdı.

Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Salihli Ulaşım manisa Yaşam Kaza

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