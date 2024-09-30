Manisa'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabilirken, sürücü kazada yaralandı.

Kaza saat, 15.15 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Seyman idaresindeki 35 BFL 592 plakalı tır, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ileri tektik ve tedavi amacıyla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kavacık rampaları Uşak istikametine trafik akışı kaza sebebiyle bir süre tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan tırın yol dışı yapılması ile trafik akışı tekrar eski seyrine döndü. - MANİSA