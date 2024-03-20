Manisa'da Terör Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde terör propagandası suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.S.'yi (24) isimli şahsı yakaladı.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından A.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA