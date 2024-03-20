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Manisa'da Terör Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde terör propagandası suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.S.'yi (24) isimli şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından A.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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