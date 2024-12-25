Manisa'da Terör Propagandası Yapan Şahıs Yakalandı

Manisa'da terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs hakkındaki diğer suçlamalarla birlikte 22 yıl 11 ay hapis cezası ile tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce Şehzadeler ilçesinde terör örgütü (PKK/KCK-YPG/YDG-H) propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 3 ay yakalama kararı bulunan M.Ç. (24/E) isimli şahıs yakalandı. Şahsın sevk edildiği Manisa Cumhuriyet Başsavcılığında, hakkındaki diğer suçlar sebebiyle 21 yıl 8 ay daha kesinleşmiş cezasının olduğu anlaşılırken toplamda 22 yıl 11 ay cezası olan M.Ç. isimli şahıs tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA