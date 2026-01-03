Manisa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.G.U. (26) idaresindeki 45 AKG 328 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan S.U. (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocuk N.A.U. (6) ise kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan sürücü U.G.U., Sarıgöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - MANİSA