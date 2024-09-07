Manisa'da tefecilik suçuna operasyon düzenlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde tefecilik suçu işlediği belirlenen şüphelilere Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tefecilik suçu işlediği belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. M.K., D.K. ve E.K. isimli şüphelilerin adreslerinde ve 1 araçta yapılan aramalarda 3 adet cep telefonu, 1 adet 45 bin TL senet, 15 adet galara, 3 gram kubar esrar, 1 adet ajanda, 20 adet satış sözleşmesi, 4 adet vekaletname, 1 adet el yazılı satış sözleşmesi, 4 adet dekont, 1 adet senet tahsil belgesi, 1 adet çek tevdi bordrosu, 1 adet çek fotokopisi, 1 adet tapu senedi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin karakoldaki işlemlerine devam edilirken operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA