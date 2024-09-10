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Manisa'da tefecilere yönelik operasyon: 1 gözaltı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı. İki şahsın ikametlerinde yapılan aramada açık senetler, 65 bin TL nakit para, alacaklıların yazılı olduğu iki defter ve yüklü miktarda banka hesap cüzdanı ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı. İki şahsın ikametlerinde yapılan aramada açık senetler, 65 bin TL nakit para, alacaklıların yazılı olduğu iki defter ve yüklü miktarda banka hesap cüzdanı ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT biriminin tefecilere yönelik yaptığı çalışmalar sonucu; Süleymanlı Mahallesinde 9 Eylül Pazartesi Günü T.A. ve E.A. isimli şahısların ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 65 bin TL nakit para, 3 adet açık senet, bir bankaya ait 1 milyon 110 bin TL bakiyeli hesap cüzdanı, 2 adet alacaklıların yazılı olduğu defter ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu. Olayla ilgili olarak bir şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Akhisar manisa Güncel Hukuk Banka

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