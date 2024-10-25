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Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 471 Eşya Ele Geçirildi

Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 471 Eşya Ele Geçirildi
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Kula ilçesinde yapılan operasyonda 471 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eşya ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kula ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda toplam 471 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eşya ele geçirildi. Tarihi eserlerle birlikte yakalanan 2 şüpheli için de adli işlem başlatıldı.

Manisa ve ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle teknik takipte olan bir otomobili Kula içe girişinde durdurdu. Durdurulan şüpheli araçta yapılan incelemelerde 413 adet değişik ebat ve şekillerde sikke, 33 adet değişik ebat ve şekillerde gümüş renkli obje, 18 adet değişik ebat ve şekillerde altın renkli obje, 2 adet gümüş renkli yüzük, 2 adet altın renkli yüzük, 1 adet kuş figürlü obje, 1 adet çivi şeklinde obje ve 1 adet mühür şeklinde obje olmak üzere toplam 471 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eşya ele geçirildi. Ele geçirilen objelere Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından el konulurken, yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Politika 3-sayfa manisa Hukuk Suç

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