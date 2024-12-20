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Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheliyi gözaltına aldı ve çok sayıda kaçak obje ele geçirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 4 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda obje ele geçirilirken, şüpheli 4 şahıs ise gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kula'da bir ikamette ve araçta arama yapıldı. M.Y., H.C., B.T. ve A.C. isimli şahıslara ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 339 adet metal sikke, 2 adet sarı renkli küpe, 1 adet profesyonel koleksiyoner büyüteci, 1 adet minyatür mikroskop ve 1 adet şarjlı ayarlanabilir masa lambası ele geçirildi. Ele geçirilen objelere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince el konulurken, M.Y., H.C., B.T. ve A.C. isimli şüpheli şahıslar, haklarında adli işlem başlatılarak gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Manisa halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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