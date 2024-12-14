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Manisa'da Taksici Esnafından Bıçaklı Saldırıya Tepki Konvoyu

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Manisa'da bir taksici, madde bağımlısı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayınca, arkadaşları 200 araçlık konvoyla eylem yaptı. Esnaf, saldırılara karşı önlem alınmasını istedi.

Manisa'da aracına aldığı madde bağımlısı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan taksici esnafını arkadaşları yalnız bırakmadı. Yaşanan olaya tepki göstermek isteyen esnaf 200 araçlık konvoyla eylem yaptı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde taksici esnafı Hakan Paktan'ın madde bağımlısı Emirhan Ü. tarafından gasp amacıyla bıçaklı saldırıya uğraması sonrası Manisalı taksiciler olaya tepki göstermek amacıyla 200 araçlık konvoy düzenledi. Yaşanan saldırılara önlem alınmasını isteyen taksici esnafı Manisa İl Jandarma Komutanlığı önünde toplanarak araçlarına astıkları Türk Bayraklarıyla şehir turu düzenledi. Kornalar çalarak konvoy yapan esnaf, eylemi olaysız bir şekilde tamamlayarak dağıldı.

Esnaf arkadaşlarının kendisine verdiği destek için duygulanan taksici esnafı Hakan Paktan, "Gerçekten çok duygulandım. Allah razı olsun tüm Türkiye'den. Bu kadar tepkili olacağını hiç düşünmemiştim. Herkesten Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. İnşallah tutuklansın. Bu olayın sonuna kadar takibindeyim. Takibinde de olacağım. İnşallah uzun süreler içerde kalır. 1 sene 2 sene sonra dışarı çıktığı zaman bir anlamı yok. İnşallah daha yüksek bir ceza bekliyorum. 10 sene 20 sene içeride kalıp aklı başına gelsin. Orada da tedavi olur inşallah" dedi.

Gençlere de uyuşturucudan uzak durmalarını tavsiye eden Paktan, "Gençler o haptan, uyuşturucudan uzak dursun. Hem kendilerine hem başkalarına zarar veriyorlar. Biz 3 kuruş ekmek için çalışıyoruz. Yazık değil mi? Ben ölseydim çoluk çocuğum perişan olacaktı. Gözü yaşlı kimse kalmasın arkada. Tek istediğim o" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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