Manisa'da Şüpheli Üst Aramasında Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine üst araması yapılan şahıstan seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliye 12 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabazlı Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında durumundan şüphelendikleri A.E.'yi (29) durdurup üst araması yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında, seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliye "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 12 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - MANİSA