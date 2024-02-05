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Manisa'da şüpheli şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ve fişekler bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında Sart Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri R.Ş.'yi (27) durdurup üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliye "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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