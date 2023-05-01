Manisa'da şüpheli şahıstan metamfetamin ve tabanca çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptıkları şüpheli şahıstan 43,46 gram metamfetamin, tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelendikleri T.Ç.'yi(24) durdurup, arama yaptı. Yapılan üst aramasında 43.46 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. - MANİSA