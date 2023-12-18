Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Sosyal Medya Dolandırıcıları Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden inşaat, giyim ve gıda ürünleri satma bahanesiyle vatandaşları 400 bin TL dolandıran şüphelileri Manisa merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden inşaat, giyim ve gıda ürünleri satma bahanesiyle vatandaşları 400 bin TL dolandıran şüphelileri Manisa merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden ilan vererek inşaat, giyim ve gıda ürünleri satışı yapma bahanesiyle vatandaşları toplam 400 bin TL tutarında dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla Manisa merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir ve Diyarbakır illerinde 7 şüpheli şahsın 9 adresinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda dijital materyallere ve telefonlara el konulurken 7 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. (38), M.B. (22), M.Y. (30), E.K. (23), Ş.D.İ. (30), B.I. (23) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Manisa Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title