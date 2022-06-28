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Manisa'da sokak satıcılarına geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da sokak satıcılarına geçit yok

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 65 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 65 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde şüphelendikleri E.K. (39), M.D. (34) ve K.Ç.'yi (27) durdurup, arama yaptı. Yapılan üst aramasında 1 fişek halinde metamfetamin ele geçirilirken şüpheli E.K.'nin ikametinde yapılan aramada ise 4 parça halinde toplam 65 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu fişeklemede kullanılan alüminyum folyolar ele geçirildi. Şüphelilerden M.D. ve K.Ç. hakkında adli işlem başlatılırken, E.K. ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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