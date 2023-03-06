Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 kişi arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi evinden getirdiği pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 kişi arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi evinden getirdiği pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan şahıs, ruhsatsız olduğu öğrenilen pompalı tüfeğiyle birlikte emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saat 09.30 sıralarında 3 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Y. (45) evinden aldığı ruhsatsız pompalı tüfekle, tartıştığı M.A.K. (39) ve G.K. (28)'yi yaraladı. Olayın ihbar edilmesinden kısa süre sonra olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. G.K. kolundan, M.A.K. ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden saçma ile yaralandı. Yaralı şahıslar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan M.Y. ise ruhsatsız olduğu öğrenilen pompalı tüfeğiyle birlikte emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaşehir Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title