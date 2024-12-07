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Manisa'da Silah Ticareti Yapan 21 Şahıs Yakalandı

Manisa'da Silah Ticareti Yapan 21 Şahıs Yakalandı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, silah ticareti yaptığı belirlenen 21 kişiye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 159 fişek ve 5 av tüfeği ele geçirdi. 21 kişiden 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yaptığı tespit edilen 21 şahıs Manisa ve Bursa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, silah ticareti yaptıkları tespit edilen 21 şahsın yakalanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri ile Bursa ilinde belirlenen toplam 22 adreste 3 Aralık günü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda5adet ruhsatsız tabanca, 159 adet fişek, 5 adet av tüfeği ile birlikte 21 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 21 şahıstan 16'sı sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5 şüpheli şahıs ise tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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