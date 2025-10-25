Haberler

Manisa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tabanca Ele Geçirildi


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silah kaçakçısı olarak belirlenen K.Ş.'nin ikametinden 5 adet ruhsatsız tabanca ve 139 adet fişek ele geçirildi. Şahıs, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçısı olduğu belirlenen şahsa gerçekleştirilen operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 139 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından silah kaçakçısı olduğu belirlenen K.Ş. (25)'ye yönelik operasyon düzenlendi. K.Ş. (25) isimli şahsın ikametinde, eklentilerinde ve bağ evinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 139 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürülen K.Ş., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

