Manisa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tabanca Ele Geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından silah kaçakçısı olduğu belirlenen K.Ş. (25)'ye yönelik operasyon düzenlendi. K.Ş. (25) isimli şahsın ikametinde, eklentilerinde ve bağ evinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 139 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürülen K.Ş., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA