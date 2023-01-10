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Manisa'da şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

Manisa'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına çatıların uçmasına ağaçların da zarar görmesine neden oldu.

Manisa'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına çatıların uçmasına ağaçların da zarar görmesine neden oldu. Kentte etkisini yeni göstermeye başlayan kuvvetli rüzgarın yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde iki katlı bir evin çatısı kuvvetli rüzgarın etkisiyle sokağa düşerek yaklaşık 30 metre sürüklendi. Sokaktaki bazı evlerin camlarının kırılmasına sıvaların dökülmesine neden olan olayda elektrik telleri de zarar gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve 112 ekibi sevk edildi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda emniyet güçleri sokağın ortasında binaya yaslanan duran çatıdan ve kopan elektrik tellerinden kimsenin zarar görmemesi için sokağı emniyet şeridine alırken, çatının kaldırılması ve kopan elektrik tellerinin onarılması için çalışma başlatıldı.

Akpınar Mahallesi 236. Sokak başındaki 2 katlı evlerinde oturdukları sırada büyük bir gürültü duyduklarını anlatan Sebahattin Yıldız, "Evde 20-30 kişiyiz. Büyük bir gürültü ile irkildik. O sırada evdeydik hemen itfaiyeyi ve polis ekiplerini aradım sağ olsunlar hemen geldiler." dedi.

Diğer görgü tanıkları da çatının büyük bir gürültüyle yaklaşık 30 metre sokak boyunca sürüklendiğini anlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırtına Manisa 3. Sayfa Haberler

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