Manisa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden alev aldı. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat, 21.15 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Şah Süleyman Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcan Özkaya (33) idaresindeki 45 SA 0226 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden motor kısmı alev aldı. Yangını gören vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - MANİSA