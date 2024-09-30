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Manisa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Manisa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmı aniden yanmaya başladı. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden alev aldı. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat, 21.15 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Şah Süleyman Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcan Özkaya (33) idaresindeki 45 SA 0226 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden motor kısmı alev aldı. Yangını gören vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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