Manisa'da servis araçlarına yapılan denetimlerde 43 araç ve sürücüsüne ceza kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 619 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 43 araç ve sürücüsüne 126 bin 185 TL idari para cezası kesildi ve 7 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde kontrol edilen 619 araç ve sürücüsünden 43 araç ve sürücüsüne 126 bin 185 TL idari para cezası kesilirken 7 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 6-7 Aralık 2023 tarihlerinde 38 ekip 75 personel ile servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen özel denetim sonucunda 619 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 18'i Taşıma Kanunundan, 25'i diğer kanun maddelerinden olmak üzere 43 araç ve sürücüsüne toplam 126 bin 185 TL idari para cezası uygulanırken, 7 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA