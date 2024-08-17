Manisa'da servis araçları denetlendi, 5 araç trafikten men edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 5 servis aracı trafikten men edilirken, 74 araç ve sürücüsüne 293 bin 78 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde 34 ekip ve 67 personel ile 'İzinsiz/Yetkisiz Servis Taşımacılığı' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 568 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, kusurlu görülen 74 araç ve sürücüsüne toplam 293 bin 78 TL idari para cezası uygulandığı ve 5 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA