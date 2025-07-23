Manisa'da Sentetik Hap Operasyonu: 5 Tutuklama

Manisa'da Sentetik Hap Operasyonu: 5 Tutuklama
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Manisa'da Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda toplam 5 bin 780 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA (İHA) – Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde yürütülen planlı istihbarat ve narkotik takip çalışması neticesinde gerçekleştirilen operasyonda, toplam 5 bin 780 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar sonucu E.S. ve M.E.T. isimli şahısların motosikletle sentetik hap satışı yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler suçüstü yakalanırken, motosiklette yapılan aramada bin 468 adet sentetik hap ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen O.D. (35) isimli şahsı da takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde bulunan toplam 4 ev ve iş yerinde yapılan eş zamanlı aramalarda 3 bin 36 adet sentetik hap daha ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca 29 bin 700 TL ile 2 adet cep telefonuna da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden E.S. (43) ve O.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yine aynı soruşturma kapsamında 20 Temmuz tarihinde yapılan eş zamanlı baskınlarda da M.T., İ.T. ve B.U. isimli şahıslara ait iş yerlerinde bin 276 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli de işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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