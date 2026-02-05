Haberler

Aracında sentetik haplarla yakalanan genç tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, aracında 85 adet sentetik hap ile yakalanan sürücü S.M. tutuklandı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda, genç sürücü gözaltına alındı ve mahkemece cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aracında sentetik hap ile yakalanan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücü S.M. (20) ile araçta yapılan aramada 85 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

