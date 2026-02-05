Aracında sentetik haplarla yakalanan genç tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, aracında 85 adet sentetik hap ile yakalanan sürücü S.M. tutuklandı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda, genç sürücü gözaltına alındı ve mahkemece cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücü S.M. (20) ile araçta yapılan aramada 85 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa