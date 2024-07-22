Manisa'da Sentetik Ecza Operasyonu: Binlerce Hap ve Uyuşturucu Malzemesi Ele Geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada 9 bin 779 adet sentetik ecza hapı, 1800 dolar, tabanca ile uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda ambalaj ele geçirildi.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından 21 Temmuz Pazar Günü yapılan ortak operasyonda, A.D. (1999/E) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 9 bin 779 adet sentetik ecza hapı, 1 adet 7,65 mm tabanca, 7 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 18 adet 100 Amerikan Doları (1800 Dolar) nakit para, 1 adet sustalı kasatura, 2 adet cep telefonu, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan muhtelif miktarda ambalaj, poşet ve lastik ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olayla ilgili adli tahkikat başlandığı bildirildi. - MANİSA