Manisa'da Sentetik Ecza Hapı Yakalandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Baklacı Mahallesinde JASAT ekiplerince yapılan kontrollerde, D.C. (20/E) ve Ü.K. (19/E) isimli şahısların üzerlerinde 97 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli makamların talimatları doğrultusunda tahkikata başlandığı bildirildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa