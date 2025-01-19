Manisa'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 2016 Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir şahsın yapılan üst ve ev aramasında 2 bin 16 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından M.G. (26) isimli şahsın üstünde ve evinde yapılan arama sonucunda, 2 bin 16 adet sentetik hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli M.G.(26) çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA