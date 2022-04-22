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Manisa'da sebze-meyve işletmesinde çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da sebze-meyve işletmesinde çıkan yangın korkuttuMANİSA Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan bir yaş sebze meyve işletmesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Manisa'da sebze-meyve işletmesinde çıkan yangın korkuttu

MANİSA Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan bir yaş sebze meyve işletmesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 1 milyon TL maddi zararın meydana geldiği yangında kimsenin zarar görmemesi ise tek teselli oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Salihli Karayolu Örnekköy mevkiinde bulunan Saffet Kalyoncu'ya ait yaş sebze ve meyve işletmesinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İşletmenin idari bölümünde henüz nedeni belirlenemeyen yangında maddi hasar oluştu. İşletmenin idari bölümünde başlayıp kısa sürede alevlerin yayılması üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir ve Salihli İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Başkan Öküzcüoğlu incelemelerde bulundu

Yangın çıkan binada incelemelerde bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir'de faaliyet gösteren yaş sebze ve meyve paketleme işletmesinde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıkmış. İtfaiye ekiplerimizin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Bizde belediye olarak gerekli destekleri vereceğiz." dedi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - 3. Sayfa

Türk Lirası, Alaşehir, Manisa, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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