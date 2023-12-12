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Manisa'da Sanayi Sitesinde Silah Sesleriyle Operasyon

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan sanayi sitesinde akşam saatlerinde duyulan silah sesleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mermi bulundu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan sanayi sitesinde akşam saatlerinde duyulan silah sesleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında sanayi sitesinde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis ekipleri duydukları silah sesleri üzerine harekete geçti. Ekipler, olay yerine vardıklarında 3 kişinin panik içinde bir iş yerine kaçtığını ve yerde çok sayıda boş kovan olduğunu tespit etti. Hızlı bir müdahaleyle iş yerine giren ekipler şüphelileri kıskıvrak yakaladı. İş yerinde yapılan aramada; 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 43 adet mermi ile 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 31 adet mermi bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin Z.U, H.A. ve S.H. olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akhisar Manisa Olay Güvenlik Soruşturma Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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