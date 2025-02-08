Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

Kılıçdaroğlu "İhanete uğradım" dedi, Özel'den yanıt geldi
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Narin cinayeti davası: Salim'in başvurusunda Nevzat'la ilgili şok detay ortaya çıktı

Salim'in başvurusunda Nevzat Bahtiyar'la ilgili şok detay

Manisa'da Sahte Para Ele Geçirildi, İki Şahıs Tutuklandı

Manisa'da Sahte Para Ele Geçirildi, İki Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da yapılan üst aramada sahte para bulunan A.E. ve S.K. isimli iki şahıs tutuklandı. Ele geçirilen sahte paralar arasında 10 bin 500 dolar ve 200 euro bulunuyor.

Manisa'da 2 şahsın üzerinde yapılan aramada sahte olduğu tespit edilen 10 bin 500 dolar ve 200 euro ele geçirildi. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde durdurulan A.E. (23) ve S.K. (27) isimli 2 şahsın yapılan üst aramalarında, 2 adet sahte 50 euro, 1 adet sahte 100 euro, 105 adet sahte 100 dolar, ele geçirildi. Parada Sahtecilik suçu kapsamında adli işlem yapılan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
img

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
img

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
Mauro Icardi için flaş iddia

Icardi için flaş iddia
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.